"As jogadoras perceberam que podem jogar de igual para igual com a Alemanha"

Declarações de Ulisses Pereira, selecionador de Portugal, após o jogo com a Alemanha (derrota 27-32), da primeira mão do play-off de qualificação para o Mundial'2021 feminino.

Contas do apuramento: "Um apuramento mais difícil, porque estamos com cinco golos de atraso, e menos difícil, porque acho que hoje as jogadoras perceberam que é possível jogar de igual para igual contra uma grande potência do andebol europeu. Há muitos anos fizemos uma aposta na juventude. Estávamos muito longe das melhores seleções e nós aproximámo-nos e hoje as jogadoras perceberam que podem jogar de igual para igual. Portanto, [o apuramento] é mais difícil, mas ainda só acabou a primeira parte. Se jogarmos com a atitude e talvez com a estratégia que seguimos na segunda parte podemos ir à Alemanha e batermo-nos."

Segundo jogo: "Obviamente que o jogo nos tem de correr bem do princípio ao fim, não podemos ter só uma parte boa. A missão está mais dificultada, mas o caráter destas jogadoras obriga-nos a dizer: ainda só acabou a primeira parte".