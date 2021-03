As contas são simples: Portugal obrigado a vencer a França para ir a Tóquio

Seleção Nacional de andebol joga derradeira cartada no acesso aos Jogos Olímpicos.

A seleção portuguesa de andebol está obrigada a vencer a anfitriã França, este sábado, em Montpellier, no fecho do segundo torneio pré-olímpico, pelas 20h00, para marcar presença inédita nos Jogos Olímpicos.

Os jogadores lusos, a competir sob o lema "Por Portugal, por ti", numa referência ao guarda-redes Alfredo Quintana, que morreu em 26 de fevereiro na sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante um treino do FC Porto, vão ter que fazer o jogo das suas vidas para derrotar os vice-campeões olímpicos.

A derrota no sábado pela margem mínima com a Croácia (25-24), depois de Portugal ter liderado o marcador durante praticamente todo o jogo, em que chegou a ter uma vantagem de seis golos, impediu que os heróis do mar pudessem ter festejado o apuramento.

A seleção portuguesa, que não irá poder contar com o central Miguel Martins, por lesão, tem na derradeira jornada do torneio pré-olímpico uma última oportunidade para validar a presença em Tóquio'2020, ao alcance de um triunfo frente à França.

A França é uma das melhores seleções do mundo e conta no seu palmarés com dois títulos olímpicos, em Pequim'2008 e Londres'2012, para além da prata no Rio'2016 e o bronze em Barcelona'1992. Foi ainda seis vezes campeã do Mundo e três da Europa.