As contas são simples: Portugal está a um ponto do Europeu de andebol

Depois de uma histórica qualificação olímpica, Portugal, num patamar nunca antes alcançado, está em Israel, com quatro regressos e uma estreia, para garantir já um lugar no Europeu'2022.

Esta quinta-feira, às 18h00 (RTP2), Portugal defronta Israel, em Telavive - num Sports Arena Drive In que terá público -, no quinto jogo do grupo 4 da segunda fase de qualificação para o Europeu, cujo título se discute entre 13 e 30 de janeiro de 2022, na Hungria e na Eslováquia. A qualificação fecha no próximo domingo.

Depois do sexto posto no Europeu'2020, do 10.º lugar no Mundial'2021 e do inédito apuramento para os Jogos Olímpicos (Tóquio, 23 de julho a 8 de agosto), Portugal procura a quarta qualificação consecutiva para uma grande prova. Para isso, a Seleção Nacional, com três vitórias (Israel, Lituânia, Islândia) e uma derrota (Islândia), numa poule em que é segunda com os mesmos pontos da Islândia, precisa apenas de um empate, dispondo de duas oportunidades: esta quinta-feira, em Israel, e no domingo (18h00), com a Lituânia, em Matosinhos.

O empate com Israel chega para a seleção obter a quarta presença seguida em grandes provas

Após dois treinos em Portugal e outro no palco do jogo, a equipa liderada por Paulo Jorge Pereira está "preparada para fechar as contas" em Telavive, frente a um adversário que "vai fazer tudo para vencer", exigindo que "Portugal leve muito seriamente o jogo". Ao abrigo de protocolos de cooperação, Israel colocou jogadores em algumas equipas europeias, como Gummersbach e Eisenach (Alemanha), Varberg (Suécia), Cherbourg (França) e Winterthur (Suíça), evoluindo taticamente. Com um triunfo frente à Lituânia e uma derrota frente à Islândia, se vencer Portugal - seu terceiro jogo em quatro dias -, Israel pode apurar-se para o seu segundo Europeu (após 2002) como um dos melhores terceiros.

Tendo pela frente um desafio ao seu alcance, o selecionador Paulo Jorge Pereira recusa encarar este duplo compromisso como antecâmara de Tóquio, onde apenas poderão estar 14 jogadores (mais um suplente) e cuja convocatória será, como já disse, a mais difícil da sua vida: "Estes encontros não são teste para o que vem a seguir e prefiro não falar nos Jogos Olímpicos, porque estamos centrados em rematar a qualificação para o Europeu. Depois falaremos nos Jogos".

Na Seleção Nacional, estão de volta, após lesão, Gilberto Duarte (meia-distância), Humberto Gomes (guarda-redes) e Alexis Borges (pivô), bem como Sérgio Barros (extremo), havendo a registar a estreia de Miguel Espinha (guarda-redes).