As contas de Portugal no Europeu de andebol: agora é torcer pela Islândia

Seleção Nacional ainda tem uma hipótese de apuramento, mas precisa de um pleno dos islandeses e de ganhar por três na terça-feira.

Portugal soma duas derrotas em outras tantas jornadas (24-28 com a Islândia e 30-31 com a Hungria) e ocupa o último lugar do Grupo B do Europeu de andebol, mas neste momento ainda não está eliminado. Passando duas equipas de cada grupo à segunda fase (main round), a equipa nacional depende de terceiros, ou mais propriamente da Islândia.

Se os islandeses baterem os Países Baixos, que defrontam a partir das 19h30, a Seleção Nacional ainda entrará na última jornada, terça-feira, com algumas hipóteses de apuramento. Em caso de vitória hoje dos neerlandeses, ou de empate, o terceiro jogo da equipa lusa, precisamente frente à equipa dos Países Baixos, será para preencher calendário.

Se a Islândia ganhar, também terá de bater a Hungria na terça-feira, pelas 17h00, para o Países-Baixos-Portugal, às 19h30, ainda ter caráter decisivo. Nesse caso, e como se a Seleção Nacional ganhar ficarão três equipas empatadas com dois pontos, será necessário vencer por uma diferença de três golos para que os portugueses fiquem em vantagem face a Países Baixos e Hungria, passando também a Islândia como vencedora do grupo.