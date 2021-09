Arranca o Campeoanto Placard: FC Porto campeoníssimo é o grande alvo a bater

Especialmente o Benfica, mas também o Sporting, embora com linhas de orientação distintas, reforçaram-se e investiram bastante para tentarem combater a hegemonia dos azuis e brancos

Quando a equipa de andebol, na segunda-feira, entregou a Supertaça ao presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, este referiu-se aos atletas como os "novos campeoníssimos", recuperando a designação atribuída aos jogadores da variante de 11, que venceram 29 de 37 edições do respetivo campeonato, cuja última edição decorreu em 1974/75. A atual geração de portistas campeões - conquistaram os seis últimos troféus disputados em Portugal: dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças - é de novo o alvo a bater por Benfica e Sporting. A ordem dos dois grandes de Lisboa no Campeonato Placard Andebol 1 de 2020/21 foi a inversa, mas, a avaliar pelo investimento e pelas aquisições, as águias de Chema Rodriguez terão mais responsabilidades esta temporada.

Mas a verdade é que a época começou com ambos a perderem com o FC Porto, numa Supertaça disputada em moldes diferentes do tradicional: em sistema de final-four, os azuis e brancos começaram por ultrapassar o Benfica (29-24) e, na final, derrotaram o Sporting (34-29).

Arranca esta tarde mais um Campeonato Placard, prova que os dragões conquistaram nas últimas duas edições. Tal como a Taça; e a Supertaça

Os dragões, que na temporada passada ganharam o campeonato só com vitórias, arrancam para a nova época como principais candidatos, ainda que o plantel tenha sofrido algumas baixas. Desde logo, esta será a primeira campanha completa sem o guarda-redes Alfredo Quintana, falecido a 26 de fevereiro. Baixas importantes no plantel são ainda as de Miguel Martins (Pick Szeged, da Hungria) e André Gomes (Melsungen, da Alemanha). Para colmatar estas saídas, o FC Porto contratou o guardião dinamarquês Sebastian Frandsen, de 2,04 metros, o central Diogo Oliveira, e os laterais esquerdos Pedro Valdés e Pedro Cruz. À exceção de Oliveira, que regressa a Portugal depois de alguns anos fora (Alemanha e Suíça), todos são experientes, mas Magnus Andersson ainda terá trabalho para colocar a equipa a carburar, como foi notório, anteontem, na primeira parte contra o Motor. A primeira jornada da Liga dos Campeões fechou uma derrota, por 30-27.

O Benfica atacou muito forte o mercado: fez Alexis Borges voltar a Portugal, contratou outro pivô internacional, o brasileiro Rogério Moraes, bicampeão europeu, mais o histórico ponta esquerda sueco Jonas Kallman, de 40 anos, e ainda os laterais direitos Demis Grigoras (romeno) e Tadej Kljun (esloveno).

O Sporting fez mudanças radicais: inesperadamente dispensou o técnico Rui Silva, que tinha mais um ano de contrato, e foi buscar Ricardo Costa, que, depois do FC Porto, volta a treinar um grande. Com o pai, chegaram a Alvalade os filhos Martim e Kiko Costa, de 18 e 16 anos, respetivamente, no que pareceu uma retaliação ao facto de os dragões terem batido a cláusula de Valdés. Os espanhóis Natan Suaréz e Josep Folqués, o dinamarquês Jonas Tidemand, o espanhol de origem senegalesa Mamadou Gassama e ainda André José são nomes fortes para a nova época.



1.ª JORNADA

Sábado, 18 de setembro

Águas Santas-Madeira SAD 16h30

Sanjoanense-Póvoa AC 18h00

Sporting-Xico Andebol 18h00

Boa Hora-V Setúbal 16h30

FC Gaia-Belenenses 18h00

ABC-ISMAI 15h00

Domingo, 19 de setembro

FC Porto-Sp. Horta 15h00

13 de outubro

Avanca-Benfica 21h00

Jogos entre os candidatos

9.ª jornada 13/11

Benfica-Sporting 15h00

11.ª jornada 27/11

FC Porto-Sporting ??

13.ª jornada 11/12

Benfica-FC Porto 15h00

24.ª jornada 23/04/2022

Sporting-Benfica 18h00

26.ª jornada 07/05/2022

Sporting-FC Porto 18h00

28.ª jornada 22/05/2022

FC Porto-Benfica 18h00

Os campeões

FC Porto (22)

1953/54, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1967/68, 1998/99, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2018/19, 2020/21

Sporting (19)

1951/52, 1955/56, 1960/61, 1965/66, 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 2000/01, 2016/17 e 2017/18

ABC (13)

1986/87, 1987/88, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1999/00, 2005/06, 2006/07 e 2015/16

Benfica (7)

1961/62, 1974/75, 1981/82, 1982/83, 1988/89, 1989/90, 2007/08

Belenenses (5)

1973/74, 1975/76, 1976/77, 1984/85 e 1993/94

Madeira SAD (1)

2004/05

Salgueiros (1)

1952/53

Nota: o título de 2019/20 não foi atribuído por causa da pandemia