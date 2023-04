Árbitros decretam greve para a jornada do Benfica-FC Porto

Porto, 12/11/2022 - O Fc Porto recebeu esta tarde o Sport Lisboa e Benfica, no Dragão Arena, em jogo da 8ª jornada do Campeonato Nacional 2022/23 . Jhuasz (Ivan Del Val/Global Imagens)

Clubes do Porto já reuniram, emitindo um comunicado a pedir "bom senso" para a jornada do próximo fim de semana, pois existe um "potencial desvirtuar da verdade desportiva"

"À Direção da APAOMA cumpre informar que sensibilizou os 32 quadros de arbitragem de Elite, para que solicitassem dispensa de funções nos dias 22, 23 e 25 de abril de 2023", diz uma carta, a que O JOGO teve acesso, enviada à direção da Federação de Andebol de Portugal pela Associação de Árbitros e Oficiais de Mesa (APAOMA).

A decisão significa que os árbitros se preparam para fazer greve nos dias da 21.ª jornada do Campeonato Placard, que abre no próximo sábado com o Póvoa-Sporting (15h00) e encerra no dia seguinte com o Benfica-FC Porto, um dos jogos da decisão do título, que está agendado para as 15h00 de domingo, não tendo ainda juizes nomeados.

Os clubes da Associação de Andebol do Porto já reuniram com a sua direção, mostrando uma "extrema preocupação" com a tomada de posição da APAOMA, "num momento crucial e decisivo da época".

Os clubes do Porto, tendo a solidariedade da sua associação, pedem "bom senso", na "defesa da verdade desportiva e da imagem nacional e internacional do andebol", considerando que uma eventual greve terá o "potencial de desvirtuar a verdade desportiva, nomeadamente as classificações das diferentes provas nacionai, seja no que se refere a títulos, participação em provas europeias ou despromoções/promoções".