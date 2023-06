Após saída do Benfica, Sergey Hernández é reforço na Alemanha

Guarda-redes espanhol assinou por duas temporadas com o Magdeburgo.

Após ter anunciado o adeus ao Benfica, que representava há três épocas, Sergey Hernández foi anunciado esta segunda-feira como reforço da equipa de andebol do Magdeburgo, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas, até 2025, com o emblema alemão.

A Liga alemã é a melhor do mundo e estou muito feliz por defender as cores do Magdeburgo, uma das melhores equipas da atualidade. É um grande desafio para mim, desportiva e pessoalmente. Estou grato pela confiança e vou lutar para representar os valores, a ambição e o compromisso do clube dentro e fora do campo", referiu o guarda-redes espanhol, de 27 anos, aos meios do Magdeburgo.

Ao serviço das águias, Hernández conquistou uma Supertaça de Portugal e uma Liga Europeia, ambas em 2022, reforçando agora o vice-campeão alemão, que vai disputar as meias-finais da Liga dos Campeões frente ao Barcelona.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SC Magdeburg (@scmagdeburg)