Aos 43 anos, foi o guarda-redes mais eficaz do Mundial: "Não podia deixar passar"

Humberto Gomes é de Braga, tem 43 anos e continua a ser chamado à Seleção Nacional. Cumpriu o sonho de jogar um Mundial e deixou o Egito como guarda-redes mais eficaz.

Começou a jogar andebol no Sporting de Braga, mas foi no ABC, o outro clube da cidade onde nasceu, na freguesia de São João do Souto, que passou a maior parte da carreira - 23 épocas, divididas em dois períodos (13 mais 10), contando com os escalões de formação. ABC que deixou na temporada passada, para integrar os quadros do Póvoa AC, que pela primeira vez joga no Campeonato Placard. Humberto tinha 42 anos quando assinou, mas isso, para o presidente dos poveiros, Oliveira Pereira, foi indiferente.