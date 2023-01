António Costa: "Um notável jogo, num grande percurso da nossa Seleção Nacional"

António Costa fala em "grande honra" por percurso de Portugal no Mundial de andebol

O primeiro-ministro António Costa considerou hoje que Portugal fez "um grande percurso" no Mundial de andebol, apesar de ter falhado o acesso aos quartos de final, com uma derrota com a Suécia (32-30).

"Um notável jogo, num grande percurso da nossa Seleção Nacional de andebol. Lutou até ao último minuto e os 30-32 são uma grande honra para todos nós", disse o governante, numa mensagem publicada na sua página oficial no Twitter.

António Costa assistiu, na sexta-feira, à vitória de Portugal sobre Cabo Verde, na anterior jornada no Grupo II da ronda principal do Mundial.

A seleção portuguesa falhou a qualificação para os quartos de final do Mundial de andebol, ao perder com a bicampeã europeia Suécia, por 32-30, na terceira e última jornada do Grupo II da ronda principal.

A precisar de pontuar para chegar aos quartos de final, Portugal ainda chegou ao intervalo a vencer por 14-13, mas acabou por ser derrotado pela coanfitriã.

A Suécia mantém-se 100% vitoriosa e venceu o Grupo II, com oito pontos, mais quatro do que a Hungria, que segue para os quartos e do que a Islândia. Portugal terminou com cinco, seguido de Brasil, com três, e de Cabo Verde, com zero.