António Costa: "Foi bom ter regressado a um jogo de andebol e ver Portugal a ganhar"

António Costa felicita seleção de andebol que quer ver nos quartos de final.

O primeiro-ministro António Costa deu, esta sexta-feira, os parabéns à seleção de andebol de Portugal pelo triunfo sobre Cabo Verde no Campeonato do Mundo, confiando num histórico apuramento para os quartos de final.

"Foi um jogo muito bom. Há muito tempo que não via um jogo de andebol ao vivo. Foi bom ter regressado a um jogo de andebol e ver Portugal a ganhar. Espero que no domingo, contra Suécia, consigamos prosseguir no Campeonato do Mundo", disse, após o desafio em Gotemburgo, Suécia.

O governante falava após o triunfo, por 35-23, sobre o conjunto africano no segundo jogo no Grupo II da Ronda Principal, que mantém em aberto a inédita qualificação para os oito melhores do mundo - o melhor registo luso foi o 10.º lugar em 2021.

"Acredito em tudo. Cada jogo é um jogo. Cabo Verde também jogou muito bem. Bateram-se bem. É bonito ver um grupo com três equipas a falar português. Portugal jogou melhor, marcou mais, ganhou e agora é preciso que volte a jogar melhor e a marcar mais no domingo com a Suécia", frisou.

Os "heróis do mar" estão em segundo lugar no Grupo II, com cinco pontos, menos um do que a líder Suécia e mais um do que a Islândia, terceira, formações que hoje se defrontam, também em Gotemburgo.

António Costa visitou o balneário da seleção "para agradecer a alegria que deram aos portugueses, pela forma como estão a representar a bandeira, o país, e desejar as maiores felicidades para jogo de domingo que é decisivo para passarem à fase seguinte".

No domingo, Portugal tem o encontro decisivo frente à anfitriã Suécia no terceiro e derradeiro encontro na Ronda Principal.