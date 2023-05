António Areia renova pelo FC Porto: "Têm sido anos incríveis"

Anúncio, feito esta quinta-feira, não revela duração do novo contrato

O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com António Areia, internacional português da equipa de andebol.

No clube desde agosto de 2015, altura em que trocou o Benfica pelo FC Porto, Areia vai prosseguir no clube azul e branco. O FC Porto, todavia, não revelou a duração do novo contrato.

Jorge Nuno Pinto da Costa: "É um exemplo para todos"

"Vejo esta renovação com muita satisfação. O António Areia é um pilar da nossa equipa, é um Dragão de Ouro com todo o mérito, portanto a garantia de que ele continua é uma enorme satisfação pela sua qualidade como homem e atleta, é um exemplo para todos. É um exemplo para os mais novos e o que importa é a sua grande qualidade no presente, que nos vai ajudar ainda esta época a vencer o campeonato. Prova disso foi o último jogo, em que foi decisivo, por isso fiz questão de marcar presença nesta assinatura de contrato como já estive noutras vezes porque, para mim, é um exemplo como atleta e verdadeiro Dragão de Ouro."



António Areia: "Frande orgulho e honra para mim"

"Vivo esta renovação como vivi todas as outras aqui no FC Porto: com um grande orgulho e honra para mim, mas sobretudo com um grande sentido de responsabilidade por continuar vinculado a um clube tão grande. Têm sido anos incríveis, muitos títulos conquistados e golos marcados, muitos deles decisivos. Espero que essa continue a ser uma marca minha no clube e que esses títulos se traduzam em muitos mais porque os que passaram já lá vão e o que interessa é o presente e o futuro. Todos os golos que foram importantes no campeonato e na Liga dos Campeões, guardo-os com muito carinho. Posso especificar talvez, no ano passado, uma excelente exibição no Pavilhão João Rocha, este ano retive também os jogos contra o Benfica na Luz e o Sporting aqui no Dragão Arena. São momentos que guardo com muito carinho e que se podem traduzir em títulos. Olho para o futuro com a maior ambição, é nesse sentido que estamos a trabalhar todos para vencermos os títulos que faltam. Vou lutar com o maior sentido de responsabilidade e de compromisso que tenho com o clube. Espero que isso se traduza no máximo de títulos que podemos conquistar".