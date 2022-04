"Antes do jogo, vi o treinador deles encostado para trás, numa cadeira..."

Paulo Jorge Pereira explica como a Seleção Nacional deu a volta ao resultado adverso frente aos Países Baixos e conseguiu apurar-se para o Mundial do próximo ano.

"Houve aqueles cinco minutos de tristeza em que pensamos que podíamos ser eliminados, mas eu digo aos jogadores que temos 90% de otimismo e dez de pessimismo. Ou seja, quando corre mal temos 90% de possibilidade de corrigir, o que é uma percentagem fantástica", admitiu, a O JOGO, Paulo Jorge Pereira, referindo-se à reviravolta da Seleção Nacional de andebol frente aos Países Baixos e que valeu a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023 - Portugal perdeu, em Portimão, por 30-33, e ganhou, em Eindhoven, por 28-35.

"Aquele soco foi duro, mas o que aconteceu no Europeu deste ano e esta derrota em casa deram-nos forças para reagir à adversidade", explicou o selecionador, relatando: "Eles acabaram por nos surpreender pela forma de jogar do Luc Steins [central do PSG], enganaram-nos e tiveram um êxito brutal, mas nós tivemos a capacidade de reagir à derrota. Depois do Europeu de 2020, parecia que não sabíamos lidar com a derrota, já antes de 2020 perdíamos e estava tudo na santa paz do Senhor. Agora estamos mais maduros, senti que não ficamos tão afetados e que nos centramos no que podíamos mexer".