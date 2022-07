André Sousa: "Sentimos um impacto e uma força muito grandes vindas do exterior"

Declarações de André Sousa, após o Portugal-Espanha (35-37), final do Campeonato da Europa de andebol de sub-20, disputado em Matosinhos

Balanço: "No cômputo geral, acho que fizemos um bom jogo. Tivemos 10/15 minutos mais apagados. Falhámos bolas decisivas no ataque e talvez tenhamos estado um bocadinho mais passivos na defesa e levámos com um ou outro contra-ataque. Não creio que tenha sido displicência, nem sei se foi pela questão física".

Chave da derrota? "Por vezes, o jogo é assim mesmo. [A vitória] Poderia ter calhado para nós, mas calhou para a Espanha, que fez um belo torneio. Há que lhe dar os parabéns, já que foi para a ronda principal com zero pontos e conseguiu ganhar a equipas muito fortes. Há muitas outras equipas de grande qualidade, mas também o fomos e estivemos impecáveis ao longo desta competição. A final não calhou para nós, mas estamos muito orgulhosos".

Apoio: "Enquanto jogadores, sentimos um impacto e uma força muito grandes vindas do exterior. Tivemos experiências que nunca tínhamos tido, como jogar com um pavilhão assim tão cheio a puxar por nós. Estamos muito gratos por isso. Foi-nos dada visibilidade muito interessante e muitos viram os jogos na televisão. Pode ser uma alavanca interessante, como já existiram outras no passado, para o andebol nacional continuar a sua evolução".

Andebol português atravessa curva ascendente: "Estamos numa onda muito positiva, quer nas Seleções jovens, com dois quartos lugares [nos Mundiais de sub-21 e sub-18 de 2019] e agora este segundo lugar, quer na Seleção AA, com os apuramentos para as fases finais dos torneios mais importantes do mundo. Agora, é continuar a trabalhar para que as gerações anteriores à nossa possam continuar esta onda de positividade nas gerações jovens. Ainda temos um Mundial [de sub-21] em 2023, que começaremos a preparar na próxima época, desejando que um dia possamos ser parte integrante da seleção principal e continuemos a levar bem alto o nome do país".

Seleção AA: "O Euro de 2028 sénior vai ser disputado em território nacional. Se vou chegar lá? Vamos ver, há muitas variáveis até lá. Claro que vamos trabalhar para ter essa possibilidade, sabendo da qualidade dos jogadores que lá estão. Se tivermos essa oportunidade, ótimo. De qualquer forma, cabe-nos apoiar e esperemos que, caso haja outro jogo entre Portugal e Espanha nessa altura, o resultado possa ser diferente".