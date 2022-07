André Sousa antevê Mundial de sub-20 de andebol: "Estamos prontos"

André Sousa, central e capitão da Seleção Nacional de sub-20, garante que a equipa limou arestas e afinou pormenores para o Europeu. Campeonato da Europa de sub-20 arranca hoje em Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Gondomar. A equipa das Quinas começa por defrontar a Polónia e, a seguir, as poderosas Noruega e Espanha.

Arranca hoje o Campeonato da Europa de andebol sub-20, numa organização portuguesa que se dividirá por três cidades - Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Gondomar. Para a equipa das Quinas, comandada por Carlos Martingo, a estreia dá-se às 19h45, no Pavilhão Municipal de Gaia, frente à Polónia, uma partida com transmissão em direto no Canal 11. Amanhã o rival será a Noruega e no domingo a Espanha. Os dois primeiros de cada grupo passam à fase seguinte.

"Tivemos a possibilidade de realizar quatro jogos-treino, três contra o Egito e um contra a Itália, e saímos vitoriosos dos quatro. Não foi tanto a vitória que importou, mas sim vermos que o que temos trabalhado a nível de sistemas defensivos e conteúdos ofensivos tem resultado", disse André Sousa, central do FC Porto e capitão da formação portuguesa. "Nesta última semana temos tentado limar arestas, afinar pormenores após a análise dos nossos jogos e estamos prontos para iniciar a competição", continuou o atleta de 20 anos.

"A Polónia é a equipa que conhecemos menos. Não tivemos a oportunidade de os observar ao vivo, contrariamente à Noruega e à Espanha, por isso é uma incógnita e temos de estar preparados para tudo. Sabemos que há boas equipas, que estão a subir para a divisão A - chamemos-lhe assim - pelo que temos de estar sempre em alerta", resumiu o meia-distância relativamente aos adversários do grupo A.

"Através de alguns vídeos, percebemos que a Polónia é uma equipa forte fisicamente, com bastantes jogadores altos e que não pareceram, tecnicamente, ser do mais alto nível. Mas são intensos no que fazem, têm uma defesa 6:0 muito coesa e jogadores muito largos", explanou ainda André Sousa.

Houve prata em 2010

A Sibamac Arena, em Bratislava, foi o palco da melhor classificação de sempre de Portugal em Europeus de sub-20, tendo a geração de Pedro Portela, Rui Silva, Gilberto Duarte (fez ontem 32 anos), João Ferraz, Pedro Seabra e António Areia, orientada por Rolando Freitas, cedido apenas na final, com a Dinamarca (30-24). Desta vez há Martim e Kiko Costa, assinalados pela EHF como talentos a ter em conta, mas também André Sousa, Diogo Rêma, António Machado, João Gomes ou Vasco Costa.