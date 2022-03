André Gomes foi operado e vai parar seis semanas

Guimarães, 17/03/2022 - A seleção Nacional de Portugal recebeu esta noite a Seleção nacional da Suiça, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, em jogo do Play-Off para o Mundial de Andebol 2023. André Gomes (Miguel Pereira/Global Imagens)

Lateral-esquerdo da Seleção Nacional partiu o quarto metacarpo da mão direita no jogo frente à Suíça.

André Gomes, de 23 anos, e lateral-esquerdo da Seleção Nacional e do alemão Melsungen, está a ter uma época azarada e terá de parar pelo menos seis semanas devido a uma fratura no metacarpo da mão direita durante o jogo de Portugal frente à Suíça, em Guimarães.

O bracarense de 1,92 metros marcou três golos na vitória portuguesa frente aos suíços (33-26) e magoou-se na mão ao chocar com um adversário. Ficando o resto do tempo no banco - e não sendo convocado para o jogo que Portugal venceu depois na Suíça (33-28) -, exames após a partida revelaram a fratura no dedo.

André Gomes foi operado ontem, em Lisboa, e o médico da equipa alemã estima uma paragem de mês e meio, o que o afasta da eliminatória de Portugal frente aos Países Baixos, que decidirá o apuramento para o Mundial'2023, a 14 e 17 de abril.

Estando a cumprir a primeira época no Melsungen, o jovem atirador tem sido afetado por vários azares. Uma irritação num tendão do pé afastou-o no início da temporada e uma lesão semelhante no outro pé obrigou-o a parar em dezembro, perdendo a fase final do Europeu.

Apesar das paragens, André Gomes alinhou em 15 dos 23 jogos do Melsungen na Bundesliga, marcando 40 golos.