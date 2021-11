Benfica tropeça em Setúbal e coloca-se em má posição na luta pelo título

Sadinos receberam e venceram os encarnados, por 32-29, no jogo que abriu a 10.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1.

Grande surpresa no jogo que abriu as contas da 10.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1, com o Vitoria de Setúbal a impor a segunda derrota na prova ao Benfica, depois de as águias terem perdido na receção ao Sporting, na ronda... anterior.

Os sadinos, com Francisco Silva (nove golos) e Ruben Santos (sete) em destaque, fizeram uma segunda parte fantástica, uma vez que, depois de terem chegado ao intervalo a perder por dois (14-16), acabaram por ganhar por três, ou seja, foi uma diferença de cinco golos nos segundos 30 minutos.

Num campeonato em que, em teoria, os três grandes estão muitos patamares acima dos outros 13 emblemas, pelo que se previa uma luta pelo título entre FC Porto, Benfica e Sporting, estes dois desaires consecutivos dos homens de Chema Rodriguez complica desde já muito a vida aos encarnados.