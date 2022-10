Andebol sub-21: Portugal vence a Alemanha em jogo particular

A seleção portuguesa de andebol de sub-21 venceu este sábado a Alemanha por 29-27, naquele que foi o segundo jogo particular entre as duas equipas em Odemira, no âmbito do estágio de preparação para o Mundial.

Ao contrário do primeiro jogo, em que perdeu por 34-32 na sexta-feira, Portugal, vice-campeão europeu, conseguiu hoje superiorizar-se e também por uma diferença de dois golos, num jogo em que vencia ao intervalo por 14-10.

Em relação ao primeiro encontro, o selecionador Carlos Martingo mudou cinco atletas no sete inicial, apostando em Miguel Loureiro, Nélio Indjai, Vasco Costa, André Sousa, Guilherme Tavares, José Ferreira e Eduardo Almeida.

Portugal prepara o campeonato do mundo júnior (sub-21) que a Alemanha e a Grécia vão organizar entre 20 de junho e 2 de julho de 2023.