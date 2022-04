Andebol: Sporting-Benfica e Madeira SAD-FC Porto: eis as "meias" da Taça de Portugal

Última fase a eliminar da Taça de Portugal disputar-se-á no Centro de Congressos de Matosinhos, entre os dias 11 e 12 de junho

O sorteio das meias-finais da Taça de Portugal, realizado esta quinta-feira, em Matosinhos, ditou um embate de (maior cartaz) entre o Sporting e o Benfica e um duelo entre a Madeira SAD e o FC Porto, numa eliminatória a uma só mão.

A última fase a eliminar da Taça de Portugal disputar-se-á em formato final four (realização de duas meias-finais e uma final, no mesmo campo) no Centro de Congressos de Matosinhos, entre os dias 11 e 12 de junho de 2022.

As meias-finais são ocupadas, à exceção do Madeira SAD, pelos três primeiros classificados do campeonato nacional. O FC Porto é o detentor do troféu.