Andebol: Portugal sofre segunda derrota no Euro'2023 feminino de sub-17

Portugal sofre segunda derrota no Euro2023 feminino de andebol de sub-17

Redação com Lusa

Depois do desaire na estreia, na quinta-feira, diante da Dinamarca, as portuguesas, comandadas por Sandra Fernandes, voltaram a ser inferiores

Portugal somou a segunda derrota seguida no Grupo C do Euro2023 feminino de andebol de sub-17, desta vez contra a Noruega (27-31), em Podgorica, Montenegro, onde decorre o torneio até 13 de agosto.

Depois do desaire na estreia, na quinta-feira, diante da Dinamarca (22-18), as portuguesas, comandadas por Sandra Fernandes, voltaram a ser inferiores e, ao intervalo, já perdiam por três golos de diferença (16-13).

Tal como contra a Dinamarca, Giovana Moniz voltou a ser a melhor marcadora de Portugal, hoje com nove remates certeiros, em 12 tentativas, enquanto, no lado norueguês, Line Strand-Larsen foi a jogadora em destaque, com 11.

Com quatro pontos somados, a Dinamarca lidera a poule C, seguida das seleções da Noruega (segunda colocada) e Países Baixos (terceira), ambas com dois, e Portugal, ainda sem qualquer ponto.

No domingo, Portugal tem agendado o encontro da terceira jornada, diante da seleção dos Países Baixos.