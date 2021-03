Andebol: Portugal no pote 3 do sorteio dos Jogos Olímpicos

Seleção Nacional garantiu no domingo o apuramento para o torneio olímpico de andebol.

Portugal assegurou na noite de domingo um inédito apuramento para o torneio olímpico de andebol, ao vencer a França por 29-28 em Montpellier, quando estava obrigada a ganhar para marcar presença nos Jogos de Tóquio.

O referido torneio decorrerá entre 24 de julho e 8 de agosto, no Yoyogi National Stadium, arena com 13.291 lugares. Portugal vai esperar agora o sorteio para dois grupos de seis equipas, que até 2 de agosto apuram as oito melhores para os quartos de final.

Para chegar às medalhas, como aponta Paulo Jorge Pereira, será necessário fazer oito jogos.

No sorteio, a Seleção Nacional vai sair do pote 3, que partilha com a Alemanha.

Confira a constituição dos potes do sorteio do torneio de andebol dos Jogos Olímpicos 2020:

- Pote 1: Dinamarca e Noruega;

- Pote 2: França e Suécia;

- Pote 3: Alemanha e PORTUGAL;

- Pote 4: Brasil e Japão;

- Pote 5: Espanha e Egito;

- Pote 6: Argentina e Barém.