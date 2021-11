Andebol: FC Porto salta para a liderança do campeonato em dia de uma estreia

FC Porto está no primeiro lugar do campeonato, em igualdade com o Sporting

Pivô Ricardo Brandão fez a primeira aparição com a camisola da formação sénior. Portistas vencem gaienses e estão, agora, no primeiro lugar, em igualdade com o Sporting

Depois de ter estado a vencer por nove (28-19), o FC Porto permitiu uma aproximação do FC Gaia - está a fazer um belo campeonato -, o que não agradou a Magnus Andersson. "A vitória e os três pontos são ótimos, mas não foi nada um bom jogo, foi terrível da nossa parte ao nível do foco e da concentração. Acredito que estaremos mais fortes para a semana, quando jogarmos com PSG, Barcelona e Kielce, e talvez isso tenha estado na cabeça dos jogadores. Mas estou desapontado", admitiu o treinador sueco.

A verdade é que o conjunto de Carlos Resende, desinibido - destaque para Nuno Grilo, com sete golos em dez remates, quatro assistências e dois roubos -, acabou por perder apenas por três. "Parabéns ao FC Porto, que, logicamente, geriu os atletas e o resultado e mostrou que é uma boa equipa. O que pedi foi para que não entrassem em campo derrotados, para aproveitar, porque é nestes jogos, contra bons jogadores e boas equipas, que se melhora", expressou Resende.

Na verdade, num jogo em que fez debutar na equipa A o jovem pivô Ricardo Brandão (17 anos, 6 meses e 16 dias) - "estou muito feliz por ter feito a estreia, e com um golo, e por ter atingido o grande objetivo de chegar ao alto patamar", disse -, o FC Porto geriu esforços e teve Frandsen com 50% de eficácia na baliza, Iturriza com nove golos e Valdés com oito assistências.

O clube portista conseguiu, assim, a nona vitória (33-30) em outros tantos jogos no campeonato de anbol, o qual agora lidera, com 27 pontos somados, em igualdade com o Sporting, que triunfara sobre o Benfica nesta jornada.