Andebol do Gil Eanes fecha época com chave de ouro

Lacobrigenses conquistaram três títulos nacionais, um deles o da II Divisão de seniores femininos, que garantiu o regresso ao escalão principal, 11 anos após o bicampeonato. A equipa principal cessou a atividade, na altura, por problemas financeiros, mas o agora presidente Mauro Santos nunca desistiu

O Gil Eanes fechou com chave de ouro a época de andebol feminino, conquistando o título de campeão nacional de sub-20, que junta ao de sub-17 e ao da II Divisão de seniores - que lhe garantiu o regresso ao principal escalão. No passado fim de semana, o clube de Lagos somou três vitórias nos três jogos da fase final do Nacional de sub-20, superando Madeira SAD (31-26), Alpendorada (22-21) e Beira Douro (34-29).

A grande proeza, contudo, diz respeito à conquista do título de campeão da II Divisão, que assegurou a subida ao Campeonato da I Divisão Feminina, 11 anos depois. O clube algarvio, recorde-se, havia deixado o principal escalão português depois de se sagrar bicampeão nacional - em 2009/10 sob o comando de Aleksander Donner e em 2010/11 com João Florêncio a treinador - interrompendo, na altura, a hegemonia do Madeira SAD, que dominava há largas épocas. Não obstante as conquistas, o Gil Eanes, que então até disputava as competições europeias, viu-se forçado a interromper a equipa de seniores, face a problemas económicos.

Todavia, 11 épocas volvidas e três épocas após o regresso da equipa sénior, as lacobrigenses estão de volta ao escalão principal. O presidente Mauro Santos, que já na altura do bicampeonato estava na direção, nunca baixou os braços nem desistiu de relançar o projeto, tendo contratado a treinadora Sofia Osório há duas temporadas. Os (bons) resultados estão à vista. As equipas da formação, note-se, estiveram sempre em atividade.

Acrescente-se ainda que Matilde Rosa, guarda-redes de 16 anos, e Carmen Figueiredo, lateral-esquerdo de 17 anos, peças essenciais nos títulos conquistados, integram a seleção portuguesa que participa nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem em Oran (Argélia).