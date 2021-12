Andebol do FC Porto é parceiro da Guiné-Bissau

Quecuta Indjai, a cumprir o segundo mandato como presidente da Federação da Guiné Bissau, está em Portugal e assinou um protocolo como os azuis e brancos. Selecionador nacional será português

Depois de ter entrado em Cuba - o malogrado Alfredo Quintana foi o primeiro a jogar em Portugal e sempre no FC Porto - , em Cabo Verde, no Brasil, na Colômbia - o pivô Jesus Hurtado é de Bogotá -, no Mali - Modi, que joga no Avanca por empréstimo é desse país - e até ter reentrado em Angola, desta vez, os dragões assinaram um protocolo ao nível do andebol com a Guiné-Bissau.

"Este acordo com o FC Porto surge para a troca de experiências, a captação de valores e o reforço da capacidade dos nossos técnicos, sejam treinadores, árbitros ou dirigentes desportivos. Como sabemos que o FC Porto é uma das melhores equipas da Europa, com grande experiência na modalidade, nós queremos aproveitar isso, sobretudo do diretor do departamento de andebol do FC Porto", disse a O JOGO Quecuta Indjai, presidente da Federação da Guiné-Bissau de andebol.

"Nós estamos à procura de pessoas com mais experiência para poderem ajudar-nos a competir a nível internacional, na CAN, no Mundial e em outros torneios. Para nós, Portugal é o país amigo e aqui vamos ver pequenas estruturas que nos possam ajudar a fortalecer a nossa Federação", continuou o dirigente.

E para o FC Porto, que vantagens traz este protocolo? Atletas com potencial? "Esse é um dos pontos que está no nosso protocolo: se conseguirmos captar jogadores com grande potencial, que possam vir jogar no FC Porto ou em outras equipas, isso está precavido. Aliás, o FC Porto pode enviar lá técnicos para fazer observações e captar valores e, se entenderem que algum tem perfil para jogar em qualquer camada, nós somos obrigados a facilitar esse processo", garantiu.

Voltando aos ganhos para a Guiné-Bissau, um desses pode vir a ser um treinador português como selecionador nacional. "Posso adiantar que há essa possibilidade, o selecionador nacional da Guiné-Bissau vir a ser português. Estamos a negociar com a ajuda do FC Porto e com outras equipas ao redor do FC Porto, sabemos que os portugueses são treinadores com grande experiência e de grande qualidade. Contamos com a ajuda de Portugal", terminou.