Andebol de praia: Portugal conquista melhores posições de sempre no Europeu

Redação com Lusa

Seleções masculina e feminina alcançaram o quarto lugar.

As seleções portuguesas masculina e feminina terminaram a participação no Campeonato da Europa de andebol de praia, na Nazaré, nas melhores classificações de sempre, tendo ambas atingido os quartos lugares.

Nos jogos decisivos na luta pela medalha de bronze, Portugal perdeu com a Dinamarca, por 2-0 (22-24 e 20-21), no quadro masculino, enquanto, no lado feminino, a seleção lusa perdeu para Espanha, por 2-1 (19-18, 12-18 e 7-2).

Apesar de falharem a medalha de bronze, ambas as seleções portuguesas conseguiram os melhores resultados de sempre num Europeu, com a conquista do quarto posto.

Estes resultados permitem às seleções portuguesas apurarem-se para os Jogos Europeus, que se disputam na Polónia.

A Alemanha venceu a prova feminina, ao vencer os Países Baixos, enquanto a Hungria se sagrou campeã masculina, com um triunfo sobre a seleção germânica.