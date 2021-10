Andebol de praia feminino: GRD Leça Love Tiles vence Taça dos Campeões

Venceu na final as espanholas do GEA A.M. Team Almeira.

A equipa feminina portuguesa do GRD Leça Love Tiles venceu este domingo a Taça dos Campeões europeus de andebol de praia, em Isola delle Femmine, na Sícilia, ao derrotar na final as espanholas do GEA A.M. Team Almeira.

A formação de Leça da Palmeira impôs-se às campeãs em título por 2-0, vencendo ambos os parciais por 24-18.

Na competição masculina, a formação lusa do V. Gaw terminou na segunda posição, ao perder na final com os espanhóis do CBMP Ciudad de Málaga por 2-0 (20-24 e 18-29).

No jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, Os Tigres, formação de Espinho, perderam por 2-0 (16-23 e 16-19) com os húngaros do HIR-SAT BHC, ficando fora do pódio.