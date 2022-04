Benfica contrata a melhor marcadora da história da seleção da Ucrânia

Viktoriya Borshchenko, ex-internacional pela Ucrânia, é a nova jogadora do plantel de andebol do Benfica

Razões da mudança da ex-jogadora do Rostov-Don, com mais de uma centena e meia de golos pelo país, foram a ocorrência da guerra na Ucrânia e o desejo de vencer mais títulos

Viktoriya Borshchenko, ex-internacional pela Ucrânia e que acumula duas dezenas de troféus no currículo, além de um recorde de golos pelo país, é a nova jogadora do plantel de andebol do Benfica, anunciou, este sábado, o emblema encarnado.

A jogadora, de 36 anos, que pode atuar como central, lateral e ponta esquerda, foi contratada aos russos do Rostov-Don, que representava desde 2023 e pelo qual ergueu cinco campeonatos, sete taças, sete Supertaças e uma Taça EHF.

As principais razões da mudança, explicou em entrevista, foram a ocorrência da guerra na Ucrânia, espoletada por uma invasão militar da Rússia a 24 de fevereiro e que continua sem cessar, e o desejo de vencer mais títulos na carreira.

"Esta situação atual foi muito difícil para mim. Estava numa boa equipa, a jogar na Liga dos Campeões, mas a vida mudou e agora estou feliz por estar no Benfica. As pessoas do clube são simpáticas e vai ser um novo passo na minha carreira. Espero conquistar mais troféus", afirmou, Viktoriya Borshchenko, à "BTV".

A polivante e experiente jogadora encarnada é a melhor marcadora da história da seleção da Ucrânia (154 golos marcados em 46 internacionalizações), formação que capitaneou e que deixou de representar há três anos.