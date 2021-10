Alpendorada volta a perder e sai da Taça da Europa feminina

Depois da derrota, há uma semana, por 33-22, a missão da equipa portuguesa tinha de recuperar de 11 golos

A equipa feminina de andebol do Alpendorada foi eliminada na segunda ronda de qualificação da Taça da Europa, após novo desaire frente às espanholas do Rocasa Gran Canária, agora por 35-25.

Depois da derrota, há uma semana, por 33-22, a missão da equipa tinha de recuperar de 11 golos de desvantagem era complicada frente às líderes do campeonato espanhol, que ao intervalo já venciam por 13-9.

As lusas chegaram a estar a ganhar por 4-3, mas um parcial de 1-9 colocou as visitantes em confortável liderança por 12-5.

Na etapa complementar, as portuenses ainda se aproximaram, aos 16-17, contudo permitiram cinco golos consecutivos (16-22) e a partir daí o resultado foi-se avolumando até aos 10 golos que separou as equipas no final.

Mariana Ramadas, com seis golos em sete remates, e Ana Miranda, com os mesmo seis tentos, foram as melhores marcadoras do encontro, enquanto nas espanholas houve um quinteto com quatro tentos.