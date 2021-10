Alpendorada perde em Espanha na Taça Europa de andebol feminino

A estreia do Alpendorada, quarto classificado da liga nacional em 2020/21, em casa do terceiro e atual líder em Espanha afigurava-se difícil e o resultado compromete a passagem à terceira ronda, a decidir na segunda mão em 23 de outubro.

A equipa feminina de andebol do Alpendorada perdeu, este sábado, por 33-22 em casa da congénere espanhola do Rocasa Gran Canaria, em jogo referente à primeira mão da segunda ronda de qualificação da Taça Europa.

A formação do Rocasa Gran Canaria iniciou a partida com um parcial de 4-0, vantagem que a equipa portuguesa ainda diluiu para dois golos aos 9-7 e aos 12-10, e atingiu o intervalo a vencer por 16-10, com quatro golos consecutivos.

Na segunda parte, a formação espanhola abriu para uma confortável vantagem de sete golos, aos 18-11, que alargou sucessivamente e que lhe permitiu fechar o encontro aos 33-22 e, praticamente, sentenciar a eliminatória na primeira mão.

A croata Katarina Pavlovic, com 11 golos em 12 remates, foi a jogadora em evidência no capítulo da concretização na formação do Rocasa Gran Canaria, enquanto no Alpendorada essa condição pertenceu a Ana Silva, cinco, e Ana Dias, quatro.