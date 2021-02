Alfredo Quintana sofre paragem cardiorrespiratória durante treino

Comunicou o FC Porto

Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o treino desta segunda-feira. Tendo sido prontamente assistido, com o apoio de uma viatura do INEM, o internacional português foi transportado para o Hospital de São João, depois de estabilizado, onde se encontra internado, explicou o FC Porto.

Os portistas acrescentaram que "atualizarão a situação clínica do atleta assim que houver novidades".

A equipa do FC Porto tinha treino marcado para o início desta tarde, no Dragão Caixa, tendo Quintana sofrido a paragem cardiorrespiratória nos momentos iniciais da sessão de trabalho e já depois de ter participado, bem-disposto como era habitual, na gravação de um vídeo com a restante equipa.

O guardião do FC Porto e da Seleção Nacional fez uma grande exibição no final da tarde de domingo, contribuindo com 14 defesas para a vitória dos portistas em Águas Santas, por 26-34. Foi o 19º triunfo consecutivo dos dragões no campeonato, que lideram isolados.

O FC Porto, que tem ainda Nikola Mitrevski e o jovem Diogo Rêma como guarda-redes, está a preparar o jogo da Liga dos Campeões com o Meshkov Brest, que será esta quarta-feira (17h45) na Bielorrússia.