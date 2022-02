Alfredo Quintana partiu há um ano: "Ele continuará a vir ao pavilhão"

Guardião cubano, naturalizado português em 2014, faleceu a 26 de fevereiro do ano passado de paragem cardiorrespiratória.

Foi com 14 defesas (37% de eficácia) e dois golos que Alfredo Quintana se despediu do andebol. Foi no pavilhão do Águas Santas, num domingo, 21 de fevereiro, frente a um Pedro Cruz que marcou 12 golos, mas com a vitória (26-34) do único clube que representou na vida, o FC Porto.

No dia seguinte, o luso-cubano saiu normalmente de casa, depois de uma partida de Playstation, que adorava, foi para o Dragão Arena e, poucos minutos depois de ter iniciado o aquecimento, jogando futebol com os companheiros, caiu inanimado.