Alexis Borges e a final-four da Liga Europeia: "Ser em Lisboa dá-nos mais conforto"

Alexis Borges analisou a final-four da Liga Europeia, que o Benfica inicia sábado, no Altice Arena, frente ao Wisla Plock. Pivô luso-cubano de 30 anos falou a O JOGO sobre umas finais que o Benfica pretende ganhar, sabendo que frente aos polacos terá um "jogo do gato e do rato" e que em prova está ainda o gigante Magdeburgo.

"Para qualquer desportista o fator casa é fundamental. Estão lá as nossas famílias, os amigos, os adeptos... Toda a gente sabe que é em casa que as pessoas se sentem melhor", disse Alexis Borges a O JOGO, referindo-se à final-four da Liga Europeia, que este fim de semana se joga no Altice Arena. "Ser em Lisboa dá-nos mais conforto", admitiu, apontando já ao jogo de sábado, com o polaco Wisla Plock (17h30, BTV). Magdeburgo e Nexe decidem antes (15h00) o outro finalista.

"A nossa mentalidade tem de ser a de ganhar sempre. De resto, não foi por acaso que chegamos aqui. Mas temos de manter os pés na terra e acreditar que é possível vencer a competição", referiu o pivô luso-cubano. "Até certo ponto é bom não jogar com os mais favoritos, mas as quatro equipas têm muita qualidade e tiveram de enfrentar grandes rivais, que foram deixando pelo caminho", analisou Alexis relativamente aos polacos.

Os mais favoritos são os alemães do Magdeburgo, já vencedores de três Ligas dos Campeões e quatro Taças EHF/Liga Europeia, da qual são detentores. Mas o pivô recorda que a caminhada histórica das águias começou eliminando "o Rhein-Neckar Lowen, no que pouca gente acreditava" e que além desses alemães superaram "um grupo muito forte".

Mas Alexis sabe que "o Wisla Plock será um adversário muito duro", fazendo uma análise curiosa: "São uma equipa com bons jogadores e têm um treinador espanhol [Xavi Sabaté], pelo que os dois técnicos, sendo o nosso também espanhol [Chema Rodriguez] se conhecem muito bem. Vai ser o jogo do gato e do rato".

"Estamos confiantes e acreditamos que é possível. O Chema falou-nos um pouco da carreira dele como jogador, disse-nos que foi várias vezes a estas fases finais e que todas as equipas se preparam muito bem para estas ocasiões. Por isso, temos de desfrutar dos jogos, do ambiente e do apoio que o clube nos deu. Mas também pediu foco", revelou o internacional português.

Elogios à "dimensão do Benfica"

Alexis Borges está a cumprir a primeira época no Benfica, ele que chegou a Portugal pela via do FC Porto, onde jogou seis anos, passando por Barcelona e Montpellier antes de chegar à Luz. "Receberam-me muito bem no Benfica, toda a gente me acarinhou e estou muito contente", contou. "Não tinha ideia da dimensão do clube e do trabalho que o Benfica faz pelo andebol. Apoiam muito e cabe agora à equipa agradecer dentro de campo, com conquistas", frisou.