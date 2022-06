Alexis Borges e Pedro Valdés reforçam equipa de Paulo Jorge Pereira por alguns dias

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Numa altura em que a época em Portugal já acabou e os jogadores estão de férias, o Kuwait SC reforçou-se com Alexis Borges e Pedro Valdés para a Liga dos Campeões asiática.

Paulo Jorge Pereira, selecionador de Portugal e treinador do Kuwait SC, recrutou Alexis Borges, do Benfica, e Pedro Valdés, do FC Porto, para participar na Liga dos Campeões asiática, entre 21 e 30 de junho. Trata-se de contratações temporárias, pelo que os atletas voltarão depois aos seus clubes.

O clube do Koweit, onde jogam o Ángel Hernandez, internacional português, e o ex-Sporting Frankis Carol, apresentou a dupla na quinta-feira.

A Liga dos Campeões asiática vai disputar-se na Índia.