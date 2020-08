Alexis bem em Montpellier, mas com saudades do Porto

Alexis, no Porto, com a namorada Joana Silva

Pivô luso-cubano falou a O JOGO sobre estes quase dois meses no novo clube e não só

Alexis Borges, pivô luso-cubano que se mudou esta época para o Montpellier, já tem "saudades do Porto". Embora "muito satisfeito" e com "tudo a correr muito bem", o internacional português admitiu que já se lembrou muitas vezes da Cidade Invicta: "É verdade, lembro-me muito do Porto e até devo ir aí nos próximos dias de descanso. Aí as pessoas são muito simpáticas, muito atenciosas, sãa mais acolhedoras. Aqui vamos a um restaurante e as pessoas não são assim", explicou Alexis a O JOGO, ele que também tem "saudades da comida de Portugal".

De resto, no dia em que a equipa onde também atua o lateral-esquerdo Gilberto Duarte seguia para Les Carroz, para a habitual semana de estágio em altitude, Alexis falou deste início de aventura em terras gaulesas. "Está a ser tranquilo, a única diferença que estou a sentir é a forma de trabalhar. De manhã treinamos cárdio e depois andebol e no FC Porto era de manhã uma coisa e de tarde outra. É apenas uma forma diferente, nada de mais, de resto, claro que no início se sente mais um pouco e aqui, ainda por cima, trabalha-se mesmo com muita intensidade, o treinador só gosta quando percebe que nós damos mesmo tudo", disse o segunda linha, muito agradado com a forma como foi recebido pelos colegas: "É uma boa equipa, eles são muito unidos, gostam de fazer muitas atividades juntos. São mesmo pessoas 'fixes', todos ajudam no que é preciso".

Seja como for, Alexis tem um companheiro de equipa especial. "O Gilberto é muito importante, claro. Somos os únicos 'tugas' aqui e um ajuda o outro, embora mas mais ele a mim porque já cá estava. Nós falamos a mesma língua e ele ajuda-me a perceber o que as outras pessoas me dizem", explicou.

Um mês e 22 dias depois de ter chegado a Montpellier, Alexis tem em Joana Silva outro suporte muito importante. "A Joana é a minha companheira, a minha mulher. Chego a casa, falamos um pouco, como ela também está ligada ao desporto [personal-treiner] às vezes dá-me a opinião dela. É uma pessoa muito importante na minha vida", afirmou.