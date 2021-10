Alavarium perde 31-28 nos Países Baixos para a Taça da Europa de andebol feminino

Eliminatória decide-se no próximo domingo

A equipa feminina de andebol do Alavarium perdeu hoje por 31-28 na visita ao HV Quintus, dos Países Baixos, no primeiro jogo da segunda ronda de qualificação da Taça da Europa.

As anfitriãs começaram na frente e cedo chegaram a vantagem de quatro golos (7-3), que foram mantendo até aos 12-8, altura em que as lusas fizeram um parcial de 8-2 que lhes permitiu ir para o descanso dois golos à frente, com 16-14.

Na etapa complementar, o Alavarium chegou a comandar por 24-21, contudo passaram, definitivamente, para trás no marcador aos 28-27, acabando por não resistir a uma ponta final adversária mais forte.

Soraia Fernandes, com o pleno de cinco golos em outros tantos remates, e Diana Oliveira, com cinco em 14 tentativas, foram as melhores marcadoras do Alavarium, num desafio em que se destacaram Alieke van Maurik e Céline Michielsen, com oito tentos cada.

A eliminatória decide-se domingo com novo jogo a realizar em Kwintsheul, nos Países Baixos.