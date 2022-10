Alavarium ambicioso mas realista: "Estamos perante um paradigma diferente"

Equipa feminina de andebol do Alavarium apresenta-se este fim de semana frente ao Kaerjeng, no Luxemburgo, com a ambição de lutar pela passagem à terceira eliminatória da Taça Europeia.

A equipa feminina de andebol do Alavarium apresenta-se este fim de semana frente ao Kaerjeng, no Luxemburgo, com a ambição de lutar pela passagem à terceira eliminatória da Taça Europeia, mas consciente das dificuldades.

A formação de Aveiro realiza os dois jogos com o Kaerjeng no Luxemburgo, no sábado e no domingo, uma vez que o seu pavilhão se encontra em obras, mas este até poderá ser um fator positivo, dada a enorme comunidade lusa no grã-ducado.

Apesar de o Alavarium, terceiro classificado no campeonato nacional de 2021/22, conquistado pelo Benfica, ser uma equipa habituada a participar nas competições europeias, na presente edição essa experiência não será elemento desequilibrador.

"Estamos perante um paradigma diferente. Sempre tivemos atletas experientes e com boa dimensão física, mas este ano a equipa operou uma remodelação, que também é necessária", explicou à Lusa o treinador do Alavarium, Eugénio Bartolomeu.

Segundo o treinador, "o plantel de 2022/23 é composto maioritariamente por jogadoras jovens, que estão pela primeira vez a disputar o escalão sénior e a estrear na I divisão, pelo que se encontram ainda em fase de adaptação e aprendizagem".

"Apesar de não terem experiência, e por isso mesmo esta participação ser encarada como um processo de aprendizagem, não quer dizer que não irão lutar pela eliminatória com as luxemburguesas", considerou o treinador.

Para Eugénio Bartolomeu, "as duas equipas não apresentam grandes diferenças a nível técnico e tático", mas "a experiência e a compleição física das jogadoras do Kaerjeng", num jogo muito como o andebol, pode ser determinante.

"A ambição continua a mesma e passa por lutar pela eliminatória frente à melhor equipa luxemburguesa, campeã e vencedora da Supertaça", disse Eugénio Bartolomeu, recordando que as suas jogadoras têm pouco mais de um mês a treinar juntas.

A equipa do Alavarium parte na tarde de sexta-feira para o Luxemburgo, onde jogará no sábado, pelas 18h00 (17h00 em Lisboa) e no domingo, às 17h00 (16h00), frente ao Kaerjeng a passagem à terceira eliminatória da Taça Europeia.

O sorteio da terceira ronda da Taça Europeia, terceira prova da hierarquia da Federação Europeia de Andebol (EHF), a seguir à Liga dos Campeões e à Liga europeia, decorre a 18 de outubro, em Viena.