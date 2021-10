Alavarium afastado na segunda ronda da Taça da Europa de andebol feminino

No sábado, o Alpendorada tinha sido eliminado na mesma Taça da Europa, pelas espanholas do Rocasa Gran Canária, que ganharam por 35-25 em Portugal e 33-22 em casa.

A equipa feminina de andebol do Alavarium foi afastada na segunda ronda de qualificação da Taça da Europa, após nova derrota frente ao HV Quintus, dos Países Baixos, agora por 29-24.

No sábado, em jogo disputado também em Kwintsheul, no recinto das rivais, a equipa já tinha perdido por 31-28.

A precisar recuperar três golos de desvantagem, a equipa portuguesa até começou bem, liderando por 3-1 e 5-4, contudo sofreria um parcial de 9-2, que colocou o jogo em 13-7, mais seis tentos para ultrapassar, que tornaram a sua missão praticamente impossível.

Ao intervalo, o Alavarium perdia por sete golos (16-9), sendo que o melhor que conseguiu foi aproximar-se para cinco tentos, margem que prevaleceu no final.

Sequeira Constança, com sete golos, em nove remates, foi a melhor marcadora do encontro, à frente das holandesas Alieke van Maurik e Céline Michielsen, ambas com cinco.

No sábado, o Alpendorada tinha sido eliminado na mesma Taça da Europa, pelas espanholas do Rocasa Gran Canária, que ganharam por 35-25 em Portugal e 33-22 em casa.