Águas Santas: uma equipa à medida de um quarto grande

"Este ano, temos um bom lote de jogadores, que oferecem soluções para os diversos problemas que surgirão ao longo da época, e tenho a noção de que melhoramos a equipa em termos qualitativos", assumiu, ontem, José António Silva, técnico do Águas Santas, minutos depois da apresentação da equipa para 2020/21. "Temos também muita gente jovem, mas ainda não à altura deste nível competitivo, talvez tenhamos menos opções, mas há mais qualidade e isso é inquestionável", continuou o já "lendário" treinador da equipa da Maia - só nos seniores vai em 11 anos (oito mais três).

Técnico José António Silva, a cumprir, só nos seniores, a 11.ª temporada não consecutiva, assume ter um "bom lote de jogadores", mas recorda que, antes de mais nada, precisa construir uma equipa



Com reforços de qualidade, como Pedro Seabra e Nuno Grilo, ambos internacionais e ex-Benfica, José António Silva não quis, no entanto, falar numa meta. "Primeiro, do bom grupo de jogadores que temos, é preciso formar uma equipa, à imagem do Águas Santas. Se o conseguirmos, estarão reunidas as condições para uma época interessante", explicou, não querendo assumir a candidatura ao quarto lugar. "No ano passado, também havia equipa claramente para o quarto lugar, com um excelente lote de jogadores e um excelente treinador e tal acabou por não acontecer", justificou.

Seja como for, José António Silva acredita que "se as coisas correrem normalmente, o Águas Santas poderá encurtar distâncias para os três grandes", ressalvando, todavia, que "há mais clubes, como o Belenenses, que construiu uma excelente equipa". No fim das contas, o que o técnico natural de Águas Santas pretende é ver "a equipa ser melhor todos os dias".