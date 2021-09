Águas Santas eliminado na qualificação da Liga Europeia

Redação com Lusa

No regresso às competições europeias após sete anos de ausência, o Águas Santas foi eliminado logo na primeira ronda.

O Águas Santas foi eliminado na primeira ronda de qualificação para a Liga Europeia de andebol, depois de perder em Logronho, na segunda mão, com os espanhóis do La Rioja, por 34-28.

Com o empate (26-26) no primeiro duelo, na Maia, o Águas Santas despede-se prematuramente da competição, num encontro em que chegou a liderar nos minutos iniciais, mas ao intervalo já perdia por 17-14.

Até final, os espanhóis nunca mais saíram da frente do encontro (chegaram a ter oito golos de vantagem), apesar da boa exibição de Francisco Fortes, que foi o melhor marcador do jogo, com seis golos.

No regresso às competições europeias após sete anos de ausência, o Águas Santas foi eliminado logo na primeira ronda.