Águas Santas e Sporting brilham na Liga Europeia

Leões bateram o Silkeborg por 31-22 e os maiatos foram ganhar a Belém por 20-23.

O Águas Santas e o Sporting estão bem encaminhados para aceder à fase de grupos da Liga Europeia, onde já se encontra o Benfica, pois conseguiram vantagens confortáveis nos seus jogos da primeira mão.

Os maiatos, que no passado sábado haviam ganho em Belém para o campeonato, repetiram a dose, agora por 20-23, num curioso embate europeu entre duas equipas portuguesas.

O Belenenses ainda entrou na frente, mas o Águas Santas ganhou vantagem aos 3-4 e nunca mais vacilou, chegando ao intervalo com 10-15 a seu favor. No segundo tempo a diferença estendeu-se aos seis golos (11-17), tendo os azuis recuperado, mas não o suficiente. Gustavo Oliveira, com seis golos, foi o melhor marcador dos maiatos.

No pavilhão João Rocha, os dinamarqueses do Silkeborg equilibraram a partida até ao intervalo (10-8), mas no segundo tempo o Sporting obteve uma vantagem que chegou a ser de 10 golos, a partir do 26-16, acabando por vencer por 31-22.

A diferença deverá ser suficiente para garantir a passagem na próxima terça-feira, na viagem à Dinamarca. Os leões, desta vez, não se limitaram a brilhar com os irmãos Costa. Martim fez cinco golos e Kiko marcou quatro, mas Josep Folques, Mamadou Gassama e Patryck Walczak também apontaram quatro cada.