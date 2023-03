Afonso Lima brilha no Águas Santas e vai reforçar o Valladolid

Central do Águas Santas vai jogar em Espanha na próxima época. Exibições na Liga Europeia decisivas.

Uma época na Liga Europeia bastou para os atletas do Águas Santas despertarem a cobiça de outros clubes, tanto portugueses como estrangeiros, estando dois deles de saída: João Gomes já está fechado pelo Sporting e Afonso Lima está de malas aviadas para o Valladolid.

Sem revelar o nome nem dar o negócio como certo, o central confirmou a situação. "É verdade que tive alguns contactos de Espanha e com um dos clubes está tudo muito próximo de ficar concluído. Também tive da Finlândia", disse. "Sinto-me bem para uma experiência no estrangeiro", justificou o natural de Guimarães, que começou a jogar aos cinco anos, no Francisco de Holanda.

"O facto de nos termos apurado para a Liga Europeia foi bom para todos, para o clube e para nós. Fez-nos crescer como jogadores, nesta competição temos muito mais olhos em cima e é natural que surjam estes contactos", prosseguiu.

Para Afonso Lima, esta passagem pelo Águas Santas, que será de apenas uma época, foi determinante para o salto que, aos 26 anos, vai dar na carreira. "Nunca tive uma época em que me sentisse tão feliz. Tudo se dá por causa do Águas Santas", reconheceu.

"São jogos diferentes, o nível competitivo é mais alto, traz-nos coisas novas. Para se ser melhor é preciso jogar a um nível superior ao nosso", explicou, garantindo que, por agora, está concentrado nos objetivos dos maiatos. "O campeonato ainda não acabou e toda a gente quer garantir o quarto lugar, para o clube voltar a estar na Liga Europeia, que é esse o objetivo que o Águas Santas pretende manter", garantiu.

A finalizar, Lima ainda destacou: "Tive sempre muita sorte com os treinadores que fui tendo ao longo da carreira, especialmente com o Ricardo Moreira".