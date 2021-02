Adversários do FC Porto na Champions a torcer por Alfredo Quintana

Pick Szeged, Elverum e Vive Kielce publicaram mensagens de apoio ao guarda-redes do FC Porto

Alguns dos adversários do FC Porto no Grupo A da Liga dos Campeões lamentaram esta segunda-feira a situação de Alfredo Quintana, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino e se encontra internado no Hospital de São João.

"Força, Quintana! Dedos cruzados e orações por um grande desportista. A família do andebol vai estar sempre aqui para ti", escreveram os húngaros do Pick Szeged.

Já os noruegueses do Elverum desejaram "uma recuperação rápida e completa" ao guarda-redes. "Os nossos pensamentos estão com toda a equipa do FC Porto e com a sua família", acrescentaram.

Os polacos Vive Kielce, que os dragões jogaram há uma semana, apelaram: "Sê forte, Alfredo Quintana!"

Vardar (Macedónia do Norte), PSG (França), Meshkov Brest (Bielorrússia) e Flensburgo (Alemanha) não reagiram.