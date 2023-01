"A Suécia é um forte candidato ao título e vai ser duríssimo. É a nata do andebol mundial"

Declarações proferidas no final do jogo de andebol entre as seleções de Portugal e Cabo Verde, para a segunda fase do Mundial, em Gotemburgo, que o conjunto luso venceu por 35-23.

António Areia (jogador de Portugal): "Foi um jogo muito difícil, especialmente na primeira parte, dada a defesa muito agressiva de Cabo Verde. Eles são muito fortes e o facto de nos conhecerem bastante bem, por jogarem no campeonato português, se calhar também não ajudou. Tivemos alguma dificuldade, falhamos alguns remates, mas na segunda parte trabalhamos muito para que o resultado se dilatasse. Acabamos por fazer um excelente jogo. Melhoramos a nossa eficácia e a nossa defesa, recuperamos muitas bolas no sete para seis deles, e marcamos alguns golos sem o guarda-redes deles na baliza o que nos fez disparar no jogo. Agora estamos muito confiantes. Não valia a pena estar a pensar no jogo da Suécia se não ganhássemos este, mas ganhámos. Fizemos o nosso trabalho. Agora vamos descansar e pensar que pela frente podemos ter uma Suécia já passada mas forte ou que precisa de passar e forte na mesma. Mas o nosso foco é em nós e não na Suécia".

Luís Frade (jogador de Portugal): "Foi um jogo complicado. Já sabíamos que ia ser um jogo duro fisicamente, porque Cabo Verde tem uma equipa muito forte, mas correu-nos bem. Estivemos bem em todas as fases do jogo, no sete contra seis defendemos relativamente bem, os guarda-redes estiveram bem e no final do jogo conseguimos os golos fáceis que queríamos e conseguimos rodar a equipa e ganhar o jogo. A Suécia é um forte candidato ao título, está a jogar em casa e vai ser um jogo duríssimo. É a nata do andebol mundial. Temos que afinar algumas arestas, adequar ao modelo de jogo deles e prepararmo-nos para uma batalha muito dura".