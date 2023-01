Declarações de Aléxis Borges proferidas no final do jogo entre as seleções de Portugal e da Hungria, no fecho do Grupo D do Mundial, que a seleção nacional venceu por 27-20, conquistando a primeira posição.

Melhorar: "Entrámos na competição com o objetivo de alcançar o máximo de pontos possível. Tínhamos um grupo muito difícil, o primeiro jogo não correu como queríamos, mas fomos melhorando e acabámos a fazer um grande jogo contra a Hungria. Estamos todos de parabéns porque trabalhámos para isto, conseguimos, e é bom ver quando preparamos um jogo e sai tudo na perfeição.

O segredo para correr tudo tão bem: "Esteve no facto de acreditarmos sempre que era possível. A primeira coisa que cada um de nós meteu na cabeça foi que íamos conseguir. E o sentimento que temos dentro de nós quando vamos para o campo, com toda esta garra, é de acreditar que é possível. Começámos bem na defesa, o guarda-redes ajudou, o ataque funcionou bem e eles não tinham como nos parar. Agora na "main round" temos de pensar em preparar os jogos e tentar ganhar o máximo de pontos, jogo a jogo, acreditando que é possível estar na próxima fase".

Leia também FC Porto Youtuber Felipe Neto pede ajuda ao FC Porto Felipe Neto, fenómeno da internet, afirma que a StarPlusBR, que possuiu os direitos dos jogos da Liga portuguesa, deixou de transmitir no Brasil