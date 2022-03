Ricardo Costa, treinador do Sporting

Redação com Lusa

Declarações de Ricardo Costa, treinador do Sporting, após o triunfo (32-30), sobre o Nimes, em jogo da 10.ª e última jornada do Grupo D da Liga Europeia de andebol, realizado no Pavilhão João Rocha.

Ricardo Costa, treinador do Sporting

"Foi um jogo difícil e rápido. É por este caminho que se ganha. É importante para nós jogar rápido. Na primeira parte, jogámos bem no ataque, mas desperdiçámos algumas oportunidades nos últimos metros.

É uma boa vitória e, agora, temos de olhar para o futuro. Vamos defrontar uma das melhores equipas do mundo, o Magdeburgo. Serão dois jogos para continuar a crescer como equipa.

Um dos nossos objetivos, quando nos qualificámos para a fase de grupos, era fazer crescer o grupo. A idade não pode ser um constrangimento ou uma barreira. Essa mescla entre experiência e juventude é que pode fazer uma boa equipa. Temos procurado dar minutos a toda a gente e queremos continuar nesta prova, com este tipo de adversários, para poder aprender.

Sempre disse que a equipa do Nimes Gard era a melhor equipa do grupo e, curiosamente, perdeu os dois jogos com o AEK Atenas. Só prova o equilíbrio deste grupo."

Jens Schongarth, jogador do Sporting

"Foi um jogo fantástico para quem esteve a assistir no pavilhão ou pela televisão. Estou muito orgulhoso da minha equipa. Esforçámo-nos muito e lutámos até ao fim. Acreditámos até ao fim que podíamos ganhar. Esta vitória é muito importante para nos dar confiança e continuar a trabalhar.

O Francisco Costa foi incrível. Estou muito orgulhoso dele, pois é jovem e mostrou todo o seu talento.

Esta Liga Europeia é muito importante para a nossa equipa, com jogadores muito jovens, para melhorar coisas e juntar mais a equipa. O Nimes Gard tem jogadores muito fortes e um guarda-redes incrível, mas lutámos com tudo. A nossa atitude foi incrível."