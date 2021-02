A emotiva mensagem de Iturriza para Quintana: "Vou cuidar dos teus amores"

Victor Iturriza, um dos melhores amigos de Alfredo Quintana, deixou uma mensagem nas redes sociais no dia em que o guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional, morreu

"Não consigo colocar em palavras aquilo que sinto neste momento, tão pouco tudo o que representaste para mim.

Como me despeço de um irmão? De um companheiro de luta? De um amigo de todas as horas? A vida fará muito menos sentido sem ti para partilhá-la, mas podes ter a certeza que cá continuaremos a honrar a tua memória.

Viverás para sempre em cada um que teve o privilégio de te ter nas suas vidas. Tenho a certeza que estarás para sempre a olhar por nós e a ser o nosso anjo da guarda.

Não me esqueci da promessa que te fiz. Estejas onde estiveres, eu vou cuidar dos teus amores. Enquanto aqui estiver nada lhes faltará, meu irmão! Até já, irmão", pode ler-se.

Alfredo Quintana morreu hoje, aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante o treino dos "azuis e brancos", ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

Quintana, que completava 33 anos em 20 de março, foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das "quinas", que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.