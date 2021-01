Portugal com encontro marcado com a França na ronda principal do Mundial

Portugal com encontro marcado com a França na ronda principal

A seleção portuguesa de andebol assegurou a passagem à fase principal do Mundial2021, no Egito, em que irá defrontar a também já apurada França, ao alcançar a segunda vitória na prova frente a Marrocos (33-20).

Com uma segunda parte de luxo, com destaque para o parcial de 11 golos marcados e um sofrido, em 12 minutos, Portugal acabou com o sonho de Marrocos, que, a ganhar por 7-2, 9-4 e 10-6, chegou a acreditar ser possível vencer a seleção lusa.

No outro encontro do grupo, depois da derrota na jornada inaugural frente a Portugal (25-23), a Islândia venceu a Argélia, por 39-24, somando os dois primeiros pontos e colocando-se na calha para também prosseguir em prova.

No grupo E, que irá cruzar na fase principal com o F de Portugal, a França - medalha de bronze no Mundial2019 - também alcançou a segunda vitória frente à Áustria, por 35-28, e com um jogo por disputar, na segunda-feira com a Suíça, assegurou a presença na fase seguinte.

A Noruega, finalista vencido na última edição, frente à Dinamarca, venceu a Suíça, por 31-25, e adiou para a derradeira jornada a confirmação da passagem à fase seguinte, onde leva vantagem juntamente com a seleção helvética.

O país anfitrião, o Egito, garantiu uma vaga na rodada principal, ao "esmagar" por 38-19 a Macedónia do Norte (que substituiu à última da hora a desistente República Checa, devido à covid-19), depois de ter vencido o Chile, por 35-29, na partida de estreia.

Juntamente com o Egito, segue para a segunda fase a seleção da Suécia (sexta classificada em 2019), que hoje somou a segunda vitória frente ao Chile (41-26), que irá decidir com a Macedónia do Norte, na derradeira jornada, o terceiro lugar e a continuidade na prova.

O grupo G, que tem já como seleções apuradas a Suécia e o Egito, irá cruzar no grupo 1 da fase principal com o H, que regista também a qualificação da Bielorrússia e da Federação Russa de Andebol, que depois do empate a 32-32 na jornada inaugural venceram hoje os seus adversários.

A Bielorrússia derrotou a Coreia do Sul, por 32-24, enquanto a Federação Russa de Andebol venceu a Eslovénia, por 31-25. A Eslovénia, na terceira posição, parte para a derradeira jornada em vantagem sobre a Coreia do Sul, no que toca ao apuramento para a fase seguinte.