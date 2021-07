Richarlison arrasa com hat-trick e Brasil derrota a Alemanha em Tóquio'2020

Richarlison marcou aos sete, 22 e 30 minutos e Matheus Cunha desperdiçou uma grande penalidade aos 45+1, mas, já na segunda parte, a Alemanha reduziu por Nadiem Amiri, aos 57, e Ragnar Ache, aos 84, antes de Paulinho tranquilizar o Brasil, aos 90+5.

O campeão Brasil entrou a vencer no torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, ao bater a Alemanha por 4-2, numa reedição da última final e num jogo em que Richarlison fez um hat-trick.

A seleção canarinha, com alguns jogadores de créditos firmados, casos de Dani Alves, Richarlison ou Douglas Luiz, teve uma primeira parte tranquila, graças aos golos do avançado do Everton, mas não se livrou de um susto na segunda metade, já depois de Maximilian Arnold ter sido expulso na seleção germânica, aos 63 minutos.

Richarlison marcou aos sete, 22 e 30 minutos e Matheus Cunha desperdiçou uma grande penalidade aos 45+1, mas, já na segunda parte, a Alemanha reduziu por Nadiem Amiri, aos 57, e Ragnar Ache, aos 84, antes de Paulinho tranquilizar o Brasil, aos 90+5.

O jogo, que reeditou a final do último torneio olímpico e que o Brasil venceu em casa, no desempate por grandes penalidades, foi um bom começo para os sul-americanos, num grupo D em que a Costa do Marfim venceu a Arábia Saudita, por 2-1.

Menos bem esteve a Argentina, campeã olímpica em 2004 e 2008, que entrou em falso no torneio, derrotada hoje pela Austrália (2-0), à semelhança de França, goleada pelo México (4-1), campeão em 2012, e da Espanha, que não foi além do empate 0-0 com o Egito.

Os argentinos ficaram "reféns" da expulsão do defesa Francisco Ortega, aos 45+3 minutos, e já depois de estarem a perder por 1-0, e são, após a primeira jornada, últimos do grupo C, depois de Espanha e Egito empatarem mais cedo, sem golos.

No grupo A, o México, com o 'veterano' Ochoa na baliza, "atropelou" por 4-1 a França, com os "conhecidos" Gignac ou Thauvin a titulares, e lidera com os mesmos pontos do anfitrião Japão, que neste arranque do torneio de futebol masculino bateu a África do Sul, por 1-0.

Em outros jogos, a Roménia e a Nova Zelândia assumiram o comando do grupo B, com os primeiros a vencerem Honduras, e os segundos a Coreia do Sul, ambos por 1-0.

Para os quartos de final do torneio, apuram-se os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos, cuja segunda jornada está agendada para 25 de julho e a terceira e última para 28.

Apesar de a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 apenas se realizar na sexta-feira, já estão a decorrer os torneios de futebol masculino e feminino, e também de basebol/softbol.

Devido à pandemia de covid-19, os Jogos Olímpicos foram adiados por um ano, decorrendo até 08 de agosto, na capital japonesa.