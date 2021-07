Prova de rua de skate: Gustavo Ribeiro com diploma na estreia olímpica

Skateboarder português foi oitavo classificado na final.

O skateboarder português Gustavo Ribeiro foi oitavo classificado na final da prova de rua de Tóquio2020, despedindo-se com um diploma na estreia da modalidade em Jogos Olímpicos.

Diminuído por uma lesão do ombro, o português de 20 anos, quinto classificado do ranking mundial, somou apenas 15,05 pontos, numa prova conquistada pelo japonês Horigome Yuto, com 37,18, com o brasileiro Kelvin Hoefler a ser segundo, com 36,15, e o norte-americano Jagger Eaton terceiro, com 35,35.

No Parque de desportos urbanos Ariake, onde o skate fez a sua estreia como modalidade oficial em Jogos Olímpicos, Gustavo Ribeiro assegurou o segundo diploma olímpico para Portugal, depois do conquistado no sábado pela judoca Catarina Costa, quinta na categoria de -48 kg.