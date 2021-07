"O desporto em Portugal é muito difícil, as condições são bastante duras"

Declarações de João Pereira após a prova de triatlo dos Jogos Olímpicos.

O triatleta João Pereira assinalou as dificuldades de ser desportista em Portugal, devido à imprevisibilidade, em função dos resultados, e, apesar de reconhecer melhorias, lamentou a falta de investimento.

"O desporto em Portugal é bastante difícil, as condições são bastante duras, vivemos muito com base só no resultado. O amanhã é sempre imprevisível, é um ponto que temos de mudar a todo o custo, para dar melhores condições aos atletas", afirmou João Pereira, após ter sido 27.º na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Em declarações na zona mista, o triatleta natural das Caldas da Rainha, de 33 anos, agradeceu o apoio do seu clube, o Benfica, e o empenho da Federação de Triatlo de Portugal (FTP), do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) e do Comité Olímpico de Portugal (COP), "apesar de não terem as melhores condições".

Mesmo assim, João Pereira identificou progressos, sem que sejam os suficientes. "Falta investimento, capital, para melhorar as condições. É insuportável competir com estes atletas que estão o ano todo em estágios, viajam nas melhores condições. Somos portugueses, lutamos e damos o nosso melhor, dedicamo-nos, é o mais importante. Sonhar com medalhas é bastante empírico e irrisório, mas o povo português é assim, sonhamos com resultados ótimos como as outras nações. Com mais investimento será mais possível ainda, espero poder ajudar os atletas mais jovens", afirmou.

Para essas esperanças, o próximo ciclo olímpico será excecionalmente de três anos, "bastante curto e competitivo", com João Pereira, praticamente, a autoexcluir-se: "Como atleta, estou realizado. Vim para o triatlo com 18 anos muito por acaso. No 12.º, precisava de entrar para a faculdade, o meu professor ficou impressionado com o meu corta-mato, colocou-me com um treinador que por acaso era de triatlo".

"Se conseguirmos dar melhores condições aos atletas, vamos ser muito melhores", vaticinou.

Depois de ter alinhado na prova desta segunda-feira, João Pereira vai estar novamente no percurso urbano na terça, desta feita para apoiar a namorada Melanie Santos, que vai cumprir a estreia olímpica, cinco anos depois de ter competido com o parceiro Miguel Arraiolos, no Rio2016.

"Amanhã [na terça-feira], vou sofrer bastante. Sou um felizardo, conseguir duas presenças olímpicas, trazer um dos meus melhores amigos, alguém com quem treinei e a quem vejo a evolução dele - para ele era um sonho, mesmo - e, cinco anos depois, com a minha namorada, que amo tanto, para quem trabalho para ela ter boas condições, deixa-me bastante feliz", concluiu.