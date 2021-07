Futebol em Toquio2020: Brasil cede nulo e quarteto vence pela primeira vez

Brasil apenas empatou com a Costa do Marfim

O Brasil não conseguiu vencer a Costa do Marfim este domingo na segunda ronda do torneio olímpico de futebol masculino de Tóquio2020.

O Brasil cedeu hoje um "nulo" (0-0) com a Costa do Marfim, numa segunda ronda do torneio olímpico de futebol masculino de Tóquio2020 em que Espanha, Argentina, Alemanha e França alcançaram os primeiros triunfos na prova.

Depois de terem batido os germânicos (4-2) na ronda inaugural do Grupo D, os brasileiros, vencedores do ouro no Rio2016, viram-se reduzidos a 10 elementos desde os 15 minutos, por expulsão de Douglas Luiz, e não conseguiram "desbloquear" o resultado diante dos costa-marfinenses, que também viram Eboue Kouassi receber um cartão vermelho.

As duas seleções dividem a liderança do grupo, ambas com quatro pontos, mais um do que a Alemanha, que bateu por 3-2 a Arábia Saudita, última colocada, sem qualquer ponto. Nadiem Amiri, Ragnar Ache e Felix Uduokhai marcaram para o conjunto orientado por Stefan Kuntz, enquanto Sami Al Najei "bisou" para os sauditas.

Embora com sofrimento, a França alcançou o primeiro triunfo no Grupo A, com o golo de Teji Savanier, aos 90+2 minutos, a completar a reviravolta frente à África do Sul (4-3). Até então, os franceses estiveram sempre em desvantagem, mas conseguiram manter-se na luta pelo resultado, graças a um "hat-trick" do experiente André-Pierre Gignac (35 anos), que já é o melhor marcador do torneio, com quatro tentos.

Os gauleses têm agora os mesmos três pontos do México, que "sucumbiu" aos golos de Takefusa Kubo e Ritsu Doan, e perdeu por 2-1 com o anfitrião e líder isolado Japão (seis pontos), num encontro que foi dirigido pelo português Artur Soares Dias.

Espanha e Argentina também somaram as primeiras vitórias no torneio olímpico, ambas por 1-0, sendo que Mikel Oyarzabal marcou o golo espanhol frente à Austrália e Facundo Medina assinou o tento "albiceleste" diante do Egito, num Grupo C liderado pelos espanhóis, com quatro pontos, mais um do que australianos e argentinos, e mais três do que os egípcios.

No Grupo B, Coreia do Sul, Honduras, Nova Zelândia e Roménia estão todas empatadas com três pontos após esta segunda jornada, tendo em conta que os sul-coreanos golearam os romenos (4-0) e os hondurenhos bateram os neozelandeses (3-2).

A terceira e última jornada da fase de grupos está agendada para quarta-feira e os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final do torneio olímpico de futebol masculino.

Devido à pandemia de covid-19, a 29.ª edição dos Jogos Olímpicos de verão foi adiada para este ano, decorrendo até 08 de agosto, em Tóquio.